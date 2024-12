La Polizia di Stato ha notificato 6 Daspo, emessi dal Questore di Bari. Destinatari 5 tifosi del Brescia Calcio ed 1 della Team Altamura.

I 5 tifosi bresciani, il 10 maggio 2024, in occasione dell’incontro di calcio Bari-Brescia valevole per il campionato nazionale di serie B, furono coinvolti in disordini presso lo stadio San Nicola. Poco prima dell’accesso al parcheggio del settore ospiti, due sostenitori bresciani uscirono dal proprio veicolo e si resero protagonisti di minacce, impugnando la cintura dei pantaloni, e lancio di oggetti verso alcuni tifosi baresi.

La Polizia di Stato fece entrare l’intera tifoseria nel parcheggio e, durante il controllo dei due facinorosi, un gruppo di ultras bresciani si scagliò contro le Forze dell’Ordine, aggredendole e colpendole con cinture ed aste di bandiere. I disordini durarono alcuni minuti e, prima di riportare la situazione alla calma e garantire il regolare svolgimento della gara, 4 poliziotti rimasero feriti con prognosi dai 7 ai 10 giorni per contusioni in varie parti del corpo. Le successive indagini, condotte da personale della Questura di Bari, hanno consentito di individuare alcuni dei responsabili delle violenze, permettendo l’emissione di 5 provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, aventi durata compresa tra i 2 ed i 4 anni, per un totale di 14 anni di inibizione dagli stadi.

Ad Altamura, è stato notificato il Daspo per la durata di 5 anni ad un uomo, originario di Altamura e con precedenti di polizia, già sottoposto al divieto di accedere alle manifestazioni sportive.

La persona violò il divieto lo scorso 5 maggio, in occasione della partita tra Team Altamura e Matera.