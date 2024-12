Nella mattinata odierna, la Guardia di Finanza di Bari ha eseguito un’ordinanza del Tribunale che prevede gli arresti domiciliari per 4 persone e il divieto di esercitare determinate professioni per altre 2, nell’ambito di un’indagine su un’associazione a delinquere dedita all’emissione di fatture false e al riciclaggio di denaro.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Bari e condotte dalla Tenenza di Bitonto, hanno permesso di smantellare un sofisticato sistema basato sull’utilizzo di imprese fittizie, le cosiddette “cartiere”, per emettere fatture inesistenti a favore di aziende realmente operative. In cambio, il sodalizio tratteneva il 22% dell’importo fatturato, corrispondente all’IVA. Tra il 2018 e il 2023, il gruppo avrebbe emesso circa 1.250 fatture false per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro.

Gli investigatori hanno scoperto che il denaro proveniente dalle operazioni veniva movimentato anche in contante, con i membri del sodalizio che si presentavano dai clienti principali con il denaro già pronto prima dell’emissione delle fatture. Tra i coinvolti figurano 165 imprese, alcune insospettabili e attive in vari settori, dagli appalti pubblici al commercio di energia elettrica.

L’indagine ha inoltre accertato il coinvolgimento di un direttore di banca e di un dipendente postale, accusati di facilitare i prelievi illeciti. Risultano indagati anche 4 finanzieri e 3 funzionari dell’Agenzia delle Dogane, accusati di peculato, ricettazione e falso, per essersi appropriati di beni oggetto di controllo presso l’area portuale di Bari.

La Procura precisa che il procedimento è ancora nella fase preliminare, e i soggetti coinvolti non sono stati ancora rinviati a giudizio. L’operazione rappresenta un’importante azione di contrasto alla criminalità economica, volta a garantire equità sociale e tutela dei contribuenti onesti.