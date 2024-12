È di due feriti il bilancio dell’esplosione avvenuta intorno alle 22.30 di ieri sera in una palazzina di via Ravanas, strada della zona industriale di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Si tratta di una coppia di 60enni del posto le cui condizioni non sarebbero gravi. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la deflagrazione a cui è seguito il crollo di parte dell’edificio e un principio di incendio che è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Bari che hanno effettuato accertamenti statici.

L’immobile ha riportato danni ingenti e due famiglie sono state evacuate. Le indagini sono affidate ai carabinieri che dovranno chiarire quanto accaduto e stabilire la natura dell’esplosione.