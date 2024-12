La gip di Bari Anna Perrelli ha confermato il carcere per Giovanni Monno e Angela De Vincenzo, i baresi di 30 e 31 anni arrestati la notte tra domenica e lunedì dopo aver tentato di rapinare e poi accoltellato un tassista di 34 anni. I due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti alla gip. L’accusa a loro carico è di tentata rapina e lesioni personali, reati aggravati dalla minorata difesa della vittima, dell’uso dell’arma e della crudeltà. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti delle Volanti e testimoniato anche da un impressionato video registrato da una telecamera di sicurezza installata sul taxi, domenica sera i due, arrestati poche ore dopo a casa della donna, sono saliti a bordo del mezzo e, dopo qualche minuto, hanno aggredito il conducente nel tentativo di rapinarlo. L’uomo è stato colpito circa 20 volte prima che Monno e De Vincenzo, fuggissero a mani vuote. I due in passato sarebbero già stati fermati per rapine.

Trasportato al Policlinico di Bari, il tassista – alla sua prima settimana di lavoro – è stato curato con 122 punti di sutura e dimesso con una prognosi di 25 giorni, dopo aver riportato ferite al volto, al braccio destro e al dorso. I colpi hanno sfiorato organi vitali come riferito dai medici del pronto soccorso barese.