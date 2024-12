Da vescovo di Myra a San Nicola di Bari, da Sinterklaas a Santa Claus, tra storia, miti, leggende e folklore, la figura di San Nicola entra di diritto nella storia del Natale e della Puglia, regalando ogni anno l’emozione dell’attesa. Il video “Santa Claus is in the house”, presentato in anteprima nel teatro Kursaal Santa Lucia di Bari, è un viaggio insolito nella Puglia di San Nicola, terra vibrante e accogliente, nel cuore del Mediterraneo, che secoli fa lo ha accolto rendendolo il santo più popolare e amato da bambini, donne e marinai.

Alle porte del Natale, la Puglia, si mostra a Nicola nelle sue geometrie essenziali. I suoni della natura si fanno intensi, i colori della terra freddi, la luce del sole scolpisce la pietra di borghi, castelli e cattedrali. L’atmosfera si fa sempre più magica.

Ed è proprio qui che, idealmente, il nostro Nicola trascorre i suoi giorni in attesa del 6 dicembre, data ricca di fascino ed emozione, intrisa di fede e folklore, soprattutto nella città di Bari. Questa, in sintesi, è l’essenza della campagna dedicata alle vacanze invernali della Regione Puglia.