Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno Pietro Indinnimeo ha revocato la misura cautelare che era stata emessa il 23 maggio nei confronti dell’impresa di costruzioni Cobar di Altamura, misura che lo stesso gip aveva comunque già sospeso il successivo 20 giugno.

Viene meno, quindi, la misura interdittiva del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione per 12 mesi in relazione all’indagine (nel frattempo chiusa) su presunte irregolarità nella realizzazione dell’ampliamento del palagiustizia di Salerno.

Cobar, indagata per violazione della legge 231, ha dimostrato al gip di essersi dotata di nuovi modelli organizzativi e gestionali che superano le criticità precedentemente rilevate. La Procura di Salerno farà reclamo contro la revoca.