Torna sul palco del Teatro Petruzzelli lo spettacolo di solidarietà “Le strade di San Nicola”, promosso e organizzato dalla federazione omonima. Un progetto benefico che si ispira al Santo di Myra, protagonista di numerose leggende riguardanti miracoli a favore di poveri e disagiati, un’iniziativa da sempre orientata all’altruismo e alla beneficenza. Il ricavato, come ogni anno, sarà interamente devoluto per la realizzazione di progetti benefici individuati dalle associazioni confederate. Lo show, in programma anche quest’anno la sera dell’8 dicembre alle ore 20, proporrà ancora una volta al pubblico barese artisti di fama nazionale: Riccardo Fogli, Fabio Rovazzi, il comico Francesco Cicchella, Francesca Cesarini, vincitrice dell’edizione 2023 di Italia’s Got Talent, l’attrice Ornella Muti e tanti altri ospiti. Gli organizzatori, inoltre, l’8 dicembre consegneranno il premio “Le Strade di San Nicola” a una personalità che si è distinta per generosità nel corso di iniziative solidali e il riconoscimento “Le Strade di San Nicola ART” a un artista del territorio.