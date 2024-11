Intensa ed emozionante la 3ª Staffetta Regionale contro la violenza sulle donne che ha chiuso a Bari l’iniziativa, promossa dalla Fnp Cisl Puglia, dal titolo Percorsi di indipendenza. Donne al centro del processo produttivo. “Libere da fili invisibili: non siamo satelliti, l’autonomia è la chiave per la costruzione della felicità”. L’evento rappresenta l’ultima tappa di un percorso di sensibilizzazione avviato nei mesi scorsi, che ha coinvolto scuole, comunità locali e istituzioni in tutta la regione. L’obiettivo è rafforzare il dialogo sull’autonomia femminile come fondamento per l’uguaglianza e il contrasto alla violenza di genere, affrontando anche il tema della centralità delle donne nel mondo del lavoro.

