Al 19° Forum Risk Management in Sanità, uno dei principali appuntamenti a livello nazionale dedicati alla gestione del rischio e alla sicurezza sanitaria che si sta tenendo in questi giorni ad Arezzo è presente anche l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari. Il direttore generale Alessandro Delle Donne, infatti, ha moderato il panel di discussione intitolato “Il Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell’ecosistema (One Health) e dei rapporti internazionali del ministero della Salute”. Si è trattato di un’importante occasione di approfondimento sul tema della salute globale, che include la salute umana, animale e ambientale in un approccio integrato. Esperti e rappresentanti istituzionali si sono confrontati su tematiche cruciali per il futuro della salute pubblica, tra cui l’interazione tra i vari settori coinvolti nella salute globale e la necessità di una visione olistica per affrontare le sfide sanitarie del nostro tempo.