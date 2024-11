“L’unica cosa che non possiamo permetterci di fare è di stare fermi e in silenzio. Serve un impegno prima di tutto sul piano culturale per contrastare ogni forma di violenza di genere, prima e dopo la giornata del 25 novembre”. È quanto afferma il segretario generale della Camera del Lavoro di Bari, Domenico Ficco, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Anche quest’anno la Cgil barese ha promosso alcune iniziative “per sensibilizzare non solo lavoratrici e lavoratori ma tutti la cittadinanza rispetto a un inaccettabile fenomeno che è ormai strutturale e drammatico”. Tra queste l’inaugurazione di una panchina rossa nella sala d’attesa della sede del sindacato. “Vogliamo creare un angolo che sensibilizzi la nostra utenza, ma anche ogni dirigente e funzionario del sindacato, rispetto al tema della violenza di genere”, spiega Ficco.