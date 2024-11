Si rafforza ulteriormente, anche in Puglia, la rete per la formazione dei dipendenti pubblici. Il Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha firmato il protocollo d’intesa che istituisce a Bari un nuovo Polo formativo territoriale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Sna). Il polo avrà la sua sede all’ ex Kursaal Santalucia e potrà anche avvalersi del Padiglione 152 della Fiera del Levante, per finalità didattiche, e dei locali della Fondazione Ipres, per finalità amministrative e organizzative. Ai lavoratori del pubblico impiego – a cominciare da quelli della Puglia e delle altre regioni del Sud – il Polo offrirà un percorso formativo specialistico con un focus sul ruolo delle Regioni in ambito europeo e sulla partecipazione a progetti di collaborazione internazionale con le aree e i Paesi di interesse per il sistema Italia.