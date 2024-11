Gli Agenti della Polizia Ferroviaria del Reparto Operativo di Bari Centrale hanno restituito una somma di denaro a una donna che, in procinto di partire, l’aveva smarrita nel sottopassaggio della stazione ferroviaria.

La vicenda si è risolta grazie al senso civico di una giovane, che ha trovato il denaro e lo ha consegnato agli agenti. Questi ultimi, analizzando i filmati delle videocamere di sorveglianza, sono riusciti a individuare e rintracciare la legittima proprietaria.

La donna, seduta su una panchina in attesa del treno per tornare in Abruzzo, sua regione d’origine, non si era nemmeno accorta della perdita, rimanendo visibilmente sorpresa e grata per l’intervento.

Un esempio di collaborazione e integrità che sottolinea l’importanza della sinergia tra cittadini e forze dell’ordine.