Esplorare la Puglia e le sue meraviglie in sella a una moto. Polignano a Mare, Conversano, Monopoli, Alberobello, Castellana Grotte, passando attraverso tratti panoramici che regalano viste mozzafiato sul mare Adriatico. Sono le tappe dei tre itinerari del tour di Vespa Escape un progetto di Pugliamare, con il sostegno di ARET Pugliapromozione, che permette ai turisti di conoscere la Puglia e i suoi angoli più autentici, coniugando sostenibilità, scoperta culturale ed esperienze gastronomiche a bordo di una Vespa di ultima generazione a basso impatto ambientale. La scelta nasce dall’osservazione del successo che esperienze simili hanno avuto in altre regioni d’Italia, come Toscana e Costiera Amalfitana, dove i tour in Vespa sono diventati un simbolo iconico del turismo locale.