Al via le lezioni del corso di laurea in infermieristica all’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Grazie all’accordo sottoscritto con la scuola di medicina dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, l’oncologico barese è diventato infatti uno dei poli formativi per i futuri infermieri, al pari di altre sedi già attualmente attive in altre aziende sanitarie della regione Puglia. Gli studenti, 30 il primo anno, frequenteranno le lezioni frontali nelle aule dell’Istituto Tumori di Bari e, dal secondo semestre, svolgeranno il tirocinio professionale e i laboratori professionali nei reparti dell’Istituto. Il personale medico, infermieristico e del settore della ricerca dell’Istituto svolgerà alcune delle lezioni, secondo quanto previsto dal piano di studi delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università di Bari.