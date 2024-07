È di un morto e sette feriti, di cui due in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto, questo pomeriggio, sulla autostrada A/14, tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud, in direzione nord.

A perdere la vita una donna che viaggiava a bordo di un Van che, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato mentre percorreva la corsia di sorpasso. Vittima e feriti, tra i quali ci sarebbe anche un minore, sarebbero di nazionalità straniera.

Immediato l’intervento del personale del 118 con tre ambulanze, che ha prestato i primi soccorsi e trasferito i feriti negli ospedali della zona. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno eseguito i primi rilievi sul luogo dell’incidente, che avrebbe provocato l’impatto tra altri veicoli in marcia.

La gravità dello scontro ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto autostradale interessato, per permettere la rimozione dei mezzi incidentati dalla carreggiata. Una lunga coda, di circa un chilometro, si è formata a seguito dell’incidente. Il traffico diretto a Bari è stato deviato su percorsi alternativi, per evitare ulteriori congestionamenti.