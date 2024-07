Una vicenda terminata con il lieto fine, dopo lunghi momenti di angoscia e di apprensione che avevano caratterizzato il tardo pomeriggio di ieri. E’ stato ritrovato assopito, sotto un albero nell’agro di Triggiano, il bambino di tre anni che si era allontanato dal terreno di proprietà della famiglia approfittando di un momento di distrazione della madre. Il piccolo si era quindi spostato verso le campagne limitrofe perdendo il senso dell’orientamento, senza più riuscire a tornare indietro.

Immediato l’allarme lanciato dai familiari, che hanno chiesto aiuto ai Carabinieri della Compagnia di Triggiano, prontamente recatisi sul posto per avviare le ricerche. Dopo un’ora dall’allontamento, il bimbo è strato rintracciato dai militari dell’Arma – come riportato – sotto un albero, apparentemente in buone condizioni. Stato di salute confermato, poi, dai medici dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari che lo hanno visitato.