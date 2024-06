Ogni volta che si parla di Vasco Rossi c’è da starne certi: succede sempre qualcosa di speciale. Come speciale è la passione di tanta gente che, arrivata da ogni parte d’Italia, aspetta il proprio idolo letteralmente accampata fuori dallo stadio San Nicola, dove il rocker di Zocca, si esibirà per la seconda delle quattro serate in programma a Bari. Per la prima volta nella storia della città un artista si esibisce al San Nicola per ben 4 volte di fila, e lo spettacolo sarà assicurato anche grazie al sold out completo. Dopo le 7 date a Milano, tutte rigorosamente esaurite, Vasco Rossi, che a 72 anni non smette di stupire tanto da annunciare già le prossime date del 2025, chiude il tour del 2024 in riva all’Adriatico. E il suo popolo come sempre ha risposto presente. Un popolo, fatto di grandi e piccini, che ha un animo rock ma anche romantico tanto che in occasione della prima al San Nicola, un ragazzo si è inginocchiato sulle note di “Ridere di te” e, mentre Vasco intonava “Tu sì che sei speciale”, ha chiesto alla propria amata di sposarlo. Insomma, spettacolo ed emozioni sono assicurati per i tantissimi fan presenti.