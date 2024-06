L’agricoltura delle provincie di Bari -BAT è diventa centrale nella sfida del futuro che porta il nome di Transizione Ecologica Europea. È stato questo uno dei temi affrontati nel corso dell’assemblea annuale di Confagricoltura Bari-Bat. Al centro del dibattito, spiega il Presidente Massimiliano Del Core, ci sono il cambiamento di una Pac sbagliata e iniqua per le aziende del territorio, la competitività e sostenibilità economica della nostra agricoltura, quanto vale l’agricoltura del nostro territorio per il mercato continentale e come l’attività e l’impegno degli imprenditori sia centrale per il successo della transizione ecologica europea.

Durante i lavori dell’assemblea si è parlato anche di Mediterranea, la nuova realtà che Confagricoltura a livello nazionale ha costituito per dare ancora più valore alle produzioni agricole insieme a Uniofood, ovvero insieme alle imprese agroalimentari d’eccellenza della produzione italiana. Il servizio.