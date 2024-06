Nella mattinata del 19 giugno scorso, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Bari hanno effettuato un’importante operazione antidroga, culminata con l’arresto di un uomo, con precedenti specifici di polizia, residente nella zona antica di Giovinazzo, in provincia di Bari.

Con la doverosa premessa che si tratta di accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari, che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa, l’arrestato risponde del delitto di detenzione al fine di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Gli agenti della sezione ”Falchi” della Squadra Mobile, a seguito di una costante attività info-investigativa svolta, sono giunti nei pressi di un’abitazione, sita nel borgo antico di Giovinazzo (BA), ove era stata segnalato un frequente via vai di tossicodipendenti, principalmente giovani frequentatori della movida barese, nonché dei più famosi locali notturni dell’hinterland.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l’abitazione di un uomo con precedenti di polizia legati all’illecita commercializzazione di droghe, e pertanto hanno proceduto alla perquisizione dei locali e delle pertinenze, consentendo così di rinvenire e sequestrare un’ingente quantitativo di sostanza stupefacente di vario tipo.

In particolare, sono stati recuperati circa 2 kg di ecstasy, divisi in centinaia di pasticche di vario tipo, 5 kg di ketamina, già suddivisa in pezzi di cristallo di varie dimensioni, 2,5 kg di anfetamina, nonché un alcuni grammi di hashish e marijuana, materiale da taglio e da confezionamento.

Si tratta di particolari tipi di droghe, utilizzate soprattutto dalle fasce di consumatori più giovani, commercializzate anche in raduni e feste non autorizzate.

A seguito dell’attività di p.g., l’uomo è stato tratto in arresto e associato presso il carcere di Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato la misura pre-cautelare.