Un viaggio nell’Italia dei Parchi, alla scoperta di un patrimonio dal valore inestimabile fatto di natura, paesaggi mozzafiato e tradizioni secolari. In una sola parola “Biodiversa”, il nome della rassegna nazionale nata per celebrare la ricchezza delle aree protette italiane, luoghi incantevoli dove flora e fauna vivono in armonia. L’appuntamento è a partire da oggi, venerdì 21 giugno, fino a domenica 23 a Gravina in Puglia, che diventa per tre giorni capitale della biodiversità. Questa mattina l’inaugurazione della manifestazione, presso il quartiere fieristico, pronto ad ospitare un fitto programma di attività dedicate all’ambiente e alla sua valorizzazione.

Un evento promosso dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia in occasione dei 20 anni dalla sua istituzione, organizzato in collaborazione con Federparchi.

Tanti gli ospiti presenti nell’area espositiva, a cominciare dai militari del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, specializzati nella difesa del patrimonio naturalistico, a cominciare proprio dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Incontri, laboratori, degustazioni di prodotti tipici, itinerari, mostre e concerti. Tre giorni di eventi ed una grande opportunità: quella di approfondire i temi legati al rispetto dell’ambiente ed allo sviluppo sostenibile, scoprendo la ricchezza del patrimonio delle aree protette.