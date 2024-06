Ennesimo assalto ad un bancomat in Puglia ed in particolare a nord di Bari. Questa volta preso di mira lo sportello della filiale del Monte dei Paschi di Siena su Corso Jatta a Ruvo, in pieno centro città. Tecnica utilizzata sempre la stessa e cioè quella cosiddetta della “marmotta”: un esplosivo molto potente inserito nella fessura dello sportello atm. Poi la deflagrazione ed il bottino che i componenti del gruppo avrebbero portato via. L’esplosione è stata nitidamente avvertita dai residenti mentre la banda dovrebbe esser formato da non meno di quattro persone, tutti con volto coperto fuggiti a bordo di un’auto scura di grossa cilindrata.

Tanti i danni alla struttura dell’istituto bancario: l’esplosione ha fatto crollare il muro in cartongesso adiacente al bancomat. In frantumi anche il vetro laterale blindato. Al lavoro ci sono i carabinieri della stazione di Ruvo che hanno acquisito testimonianze dirette e filmati delle telecamere di videosorveglianza. Lo scorso anno i militari arrestarono un uomo ritenuto l’autore dell’assalto allo stesso bancomat tre anni prima e cioè nel luglio del 2021. L’ennesimo assalto ad un bancomat arriva, tra le altre cose, nel giorno in cui la polizia di Foggia ha smantellato una organizzazione dedita proprio al furto aggravato agli sportelli postamat e bancomat con l’arresto di 8 persone a Cerignola.