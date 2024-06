Il caldo fa sul serio in Puglia. Nei prossimi giorni le temperature saliranno ulteriormente in tutta la regione aggirandosi anche attorno ai 40 °C. Effetto dell’anticiclone africano, denominato Minosse, che ha innalzato i livelli d’allerta soprattutto nel Sud Italia e sulle Isole. Attenzione massima anche sulla Puglia: la Protezione Civile ed il Ministero della Salute hanno diramato un bollettino che annuncia ondate di calore importanti soprattutto nelle giornate di giovedì 20 e venerdì 21 giugno. L’allerta è di livello 2, ovvero quella precedente allo stato d’allerta massimo di livello 3. Se sul territorio di Bari non si toccheranno i 40 gradi, lo stesso non potrà dirsi per le zone interne della BAT e del Foggiano, dove i 40 gradi potrebbero essere anche superati nelle ore di punta. Situazione simile anche in Salento.

A preoccupare, in queste ore, è lo stato di salute di chi lavora esposto al sole. Per tale ragione il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a firmato l’ordinanza che, con efficacia immediata, vieta sull’intero territorio regionale il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle 16.00, fino al 31 agosto. Ma solo in quei giorni in cui si rileva un livello di rischio alto, esattamente come accadrà nei prossimi giorni. Un modo per tutelare la salute dei lavoratori del comparto agricolo. Chi non rispetterà l’ordinanza, riceverà le sanzioni previste dalla legge.