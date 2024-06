La natura italiana in mostra a Gravina in Puglia per celebrare i 20 anni del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. È stata presentata “Biodiversa”, la rassegna nazionale alla sua prima edizione, che si terrà a Gravina in Puglia dal 21 al 23 giugno e che farà incontrare nell’area fiera le aree protette italiane, per valorizzare e sostenere questi ecosistemi straordinari. Un’opportunità per affrontare le tematiche cruciali della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, attraverso attività, esperienze e incontri con esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e operatori impegnati nella conservazione della natura. Esplora, conosci e degusta le tre parole chiave della prima edizione di Biodiversa.

Per la prima volta l’Assessorato all’Impresa Turistica e quello all’Ambiente saranno alleati in un accordo con il Parco dell’Alta Murgia. Il servizio.