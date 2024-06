È di sei persone ferite in bilancio di un grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa, sulla statale 172 che collega i comuni di Casamassima e Turi, in provincia di Bari.

Tre le auto coinvolte nell’impatto, che si è verificato poco dopo la mezzanotte: un’Audi, con a bordo quattro ragazzi, che si è ribaltata a seguito dello scontro frontale con un’altra vettura, e poi una Opel Meriva, guidata da una donna ed una Fiat Grande Punto, sulla quale viaggiavano invece due persone.

Ad avere la peggio due donne di 40 e 53 anni, trasportate in codice rosso presso l’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti. Entrambe non sarebbero però in pericolo di vita. Feriti in maniera più lieve anche gli altri quattro occupanti delle auto coinvolte, soccorsi dagli operatori del 118 e medicati negli ospedali della zona.

Assieme ai sanitari, sono giunti sul posto anche i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Bari ed i Carabinieri della Stazione di Casamassima, ai quali spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell’impatto. Tra le ipotesi al vaglio quella di un sorpasso azzardato.