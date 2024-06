Quattro milioni di prodotti sprovvisti di indicazioni relative alla denominazione legale e merceologica, all’identificazione del produttore e all’eventuale presenza di sostanze in grado di causare danni sono state sequestrate dall’inizio dell’anno sul territorio dell’area metropolitana dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari. L’azione investigativa delle Fiamme Gialle è orientata a garantire un’efficace protezione dei consumatori dall’acquisto di prodotti illecitamente posti in commercio potenzialmente pericolosi per la salute.

Fra gli interventi effettuati spicca il sequestro, eseguito dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, di 3,7 milioni di piatti e bicchieri di plastica privi delle informazioni sull’idoneità del materiale di cui erano composti. Ulteriori 44.000 prodotti non sicuri sono stati sequestrati da altri Reparti, in particolare dal Gruppo Pronto Impiego Bari, dal Nucleo Operativo Metropolitano Bari, dalla Compagnia di Monopoli e dalla Tenenza di Gioia del Colle.

Oggetto di sequestro accessori per l’abbigliamento, prodotti per la casa, articoli di bigiotteria e cancelleria, souvenir, utensili da lavoro e giocattoli per bambini, tutti sprovvisti dei requisiti essenziali di sicurezza, delle avvertenze o sprovvisti della marcatura “CE”. Nel mirino delle Fiamme Gialle, infine, articoli elettrici risultati mancanti, sia sull’imballaggio sia sul prodotto, delle informazioni in lingua italiana e recanti viceversa false attestazioni sui requisiti di sicurezza.