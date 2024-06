“Caffellatte” non va in vacanza, tornano le colazioni in compagnia di Francesco Donato direttamente dal porto di Bisceglie con “Caffellatte in Darsena”. Tanti ospiti, curiosità e eventi da raccontare accompagnati dalla musica dei Billie Hard, Viviana Peloso in conduzione con Francesco Donato e a fare da sfondo le acque biscegliesi.

Da domani, a partire dalle 7.30, in onda al canale 18 e sui profili social di Telesveva e News24.city