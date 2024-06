La Puglia è pronta ad ospitare il 50esimo vertice del G7, il settimo organizzato in Italia, che si svolgerà dal 13 al 15 giugno nella struttura ricettiva di Borgo Egnazia, a Savelletri. Tanti i temi che i capi di stato e di governo delle maggiori economie mondiali affronteranno: dalla questione sul cambiamento climatico e dello sviluppo in Africa, alla guerra in Ucraina, con la presenza di Zelensky il primo giorno, e alla crisi in Medio Oriente, passando per il grande tema dell’intelligenza artificiale, sessione durante la quale è atteso anche Papa Francesco, il secondo giorno. I leader del G7 saranno accolti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 13 giugno sera con una cena ufficiale presso il castello svevo di Brindisi. Attesi, all’interno del Media Center allestito all’interno della Fiera del Levante di Bari, oltre 1000 giornalisti arrivati da tutto il mondo. 780 sono le postazioni dedicate alla stampa e dotate di prese elettriche ed USB, spazi dedicati per dirette e supporto tecnico, un catering service, open coffee in diverse zone del Media Center ed addirittura una play zone per i momenti di relax e più conviviali con tanto di calcio balilla, flipper e tavolo da ping pong. Insomma è tutto pronto non solo per ospitare i leader mondiali, ma anche per rendere confortevole il soggiorno dei tantissimi addetti ai lavori che seguiranno per tre giorni intensi il vertice in Puglia.