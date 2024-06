Un 38enne di nazionalità indiana è stato ucciso nella tarda serata di venerdì 31 maggio nella periferia di Bari, in via Vaccarella, nelle campagne tra i quartieri di Carbonara e Ceglie del Campo, mentre era con alcuni connazionali in un casolare abbandonato, dove in passato sorgeva un ospedale. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti della squadra mobile di Bari coordinati dal magistrato di turno Matteo Soave, giunti sul posto, la vittima sarebbe deceduta dopo essere stato raggiunto al petto da uno o, forse, più colpi di pistola. Ancora da accertare le dinamiche e il movente, ma tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe una spedizione punitiva. Importanti in tal senso saranno le testimonianze delle persone che erano con l’uomo e che la polizia ha già provveduto a raccogliere. Secondo quanto avrebbero raccontato, intorno alle 23.00 della sera del 31 maggio, mentre stavano bevendo e mangiando, tre persone molto giovani, probabilmente italiane, avrebbero fatto irruzione nel casolare, e una di loro avrebbe sparato centrando al petto il 38enne che è morto sul colpo. Da verificare anche la presenza nella zona di sistemi di videosorveglianza che potrebbero aiutare nell’identificazione degli autori del delitto.