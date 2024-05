Supportare il trasferimento tecnologico nel settore One Health, un campo che si focalizza sulle interazioni tra uomo, animali e ambiente, promuovendo soluzioni innovative per la tutela e la protezione dell’ambiente, il benessere dell’uomo e degli animali, la qualità della vita, la digitalizzazione e l’inclusività. È questo l’obiettivo principale del programma di accelerazione dedicato alle startup innovative nel settore One Health, Startup Retreat. Ventidue aziende provenienti da tutta Italia, appositamente selezionate, hanno avuto l’opportunità di iniziare un percorso di sei mesi di formazione full immersion, suddiviso in tre periodi di due giorni.