Martedì 4 giugno la Segretaria nazionale Elly Schlein sarà a Bari alle ore 18 e a Lecce alle ore 21 per la chiusura della campagna elettorale per le elezioni amministrative e per le elezioni europee.

Sul palco a Bari con la Segretaria, ci saranno i capilista del PD nella circoscrizione Sud Antonio Decaro e Lucia Annunziata e gli altri candidati pugliesi alle europee Shady Alizadeh, Giammario Spada e Georgia Tramacere.

Bari avrà l’onore di avere su quel palco per questo momento politico di chiusura della campagna elettorale il candidato del Partito Socialista Europeo alla Presidenza della Commissione Nicolas Schmit.

Gli appuntamenti di Bari e di Lecce vedranno protagonisti naturalmente i candidati a Sindaco, rispettivamente Vito Leccese e Carlo Salvemini.

“Due grandi manifestazioni a Bari e Lecce con Nicolas Schmit, la nostra Segretaria Elly Schlein, i candidati Sindaci e i candidati pugliesi nel collegio meridionale con in testa Antonio Decaro e Lucia Annunziata. – annuncia il Segretario del PD Puglia Domenico De Santis – Aspettiamo tutti in piazza il 4 giugno per portare la voce del Sud in Europa”.