Un cast di talentuosi artisti, un musical originale e coinvolgente che porta sul palcoscenico del Teatro N. Van Westerhout di Mola di Bari l’omonimo film del 2000 “Le Ragazze del Coyote Ugly”. Prodotto da “Tuttinscena Cultura e Spettacolo”, la performance promette di trasportare il pubblico in un mondo di emozioni e intrattenimento. Violet, una giovane donna proveniente da una piccola città, si trasferisce a New York City con il sogno di diventare una famosa cantautrice. La sua vita prende una svolta inaspettata quando inizia a lavorare come cameriera al Coyote Ugly, un locale notturno famoso per le sue bariste che, oltre a servire, ballano e cantano sul bancone, creando un’atmosfera vivace e provocatoria. Il musical “Le Ragazze del Coyote Ugly” è una storia avvincente sull’amicizia, sull’amore e soprattutto sulla ricerca dei propri sogni.