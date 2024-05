Un luogo dignitoso, in via Tanzi angolo via Dieta di Bari nel capoluogo pugliese, dove poter meglio assistere i senza dimora e chi più vive ai margini. È stata inaugurata la mensa sociale polifunzionale di InConTra, associazione di volontariato che opera nel terzo settore da circa 18 anni. Nel 2003 la distribuzione serale dei pasti è cominciata all’esterno della stazione centrale per spostarsi successivamente nel piazzale antistante il mercato coperto di via Tanzi. Oggi, grazie alla collaborazione con le istituzioni ed enti privati, può disporre di una mensa che punta a divenire il primo centro polifunzionale di Bari attraverso il rafforzamento di servizi già esistenti e l’introduzione di nuovi senza dimenticare la lotta allo spreco alimentare. Oltre al servizio mensa ci saranno nuovi servizi come: il Centro di Ascolto, una nuova libreria multietnica e un bar. I senza dimora e le famiglie indigenti, inoltre, potranno usufruire del servizio legale curato dall’Associazione Avvocato di strada, di assistenza sulle dipendenze, partecipare ai cineforum sul tema della legalità e senso civico e tanto altro.