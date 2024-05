Da immobile che cade letteralmente a pezzi nel quartiere Madonnella, nel cuore di Bari, a polo didattico delle arti, che ospiterà la nuova sede del Liceo artistico De Nittis di via Timavo. Ora è ufficiale: la città Metropolitana di Bari acquisirà in uso gratuito l’ex caserma militare dell’Aeronautica in corso Sonnino. Gli atti notarili erano già stati sottoscritti con l’Agenzia del Demanio lo scorso febbraio, quando, tra l’altro, il patrimonio del Comune di Bari si era arricchito del Teatro Margherita e dell’ex Mercato del pesce, destinati a divenire il “Polo delle Arti e la Cultura Contemporanea della città di Bari”. Si attendeva solo il sì all’acquisizione avvenuta nell’ultima seduta del Consiglio Comunale. La struttura, che si sviluppa su cinque piani, sarà completamente ristrutturata: sicuramente un risultato importante in tema di edilizia scolastica. La Città Metropolitana non solo seguirà la progettazione e la realizzazione dell’intervento, con l’obiettivo di garantire spazi adeguati ai ragazzi del liceo artistico, ma dovrà attenersi a precise regole: dovrà, infatti, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al pagamento delle spese quotidiane come luce, acqua e gas. La convenzione, inoltre, prevede il vincolo di destinazione scolastica dell’immobile. Il passaggio della caserma di corso Sonnino al Comune, poi affidata alla Città metropolitana, permetterà un risparmio non indifferente all’ex Provincia, dato che verranno risparmiati 700mila euro (Iva compresa) annui, attualmente corrisposti per la locazione dell’immobile che ospita il liceo De Nittis. Quello che manca ora è di conoscere a quanto ammonta il finanziamento del programma Piani Urbani Integrati, previsto dal Pnrr, che dovrebbero attestarsi intorno ai 21milioni di euro e che dovrebbero così riqualificare non solo la struttura, ma, di conseguenza, l’intero quartiere nel centro della città.