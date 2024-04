“Salviamo i fondali senza mandarci a fondo”, si legge su uno degli striscioni esposti dell’associazione pescatori subacquei professionisti. Una quarantina di persone, arrivate da Lecce, Brindisi e Taranto, hanno manifestato davanti alla sede della Regione Puglia, in via Gentile a Bari, per la mancanza dei ristori per tutti i pescatori professionisti dopo che, il 5 maggio 2023, è entrata in vigore la legge sul fermo pesca ricci nei mari pugliesi per tre anni.

