Sono queste le parole dell’avvocato Salvatore Daluiso al termine dell’interrogatorio di garanzia di Alfonso Pisicchio, ex assessore regionale, fino a pochi giorni fa alla guida dell’ARTI, l’agenzia regionale per l’innovazione tecnologica e ai domiciliari dal 10 aprile: tra le accuse il reato di corruzione e turbata libertà degli incanti che, si legge nell’ordinanza firmata dalla gip del tribunale di Bari, Ilaria Casu, riguardano il periodo in cui era assessore della giunta Emiliano, quando avrebbe utilizzato “la sua influenza politica e le sue relazioni, tramite suo fratello Enzo, per una gestione clientelare del suo ruolo, con favoritismi per ottenere ritorni in termini di consenso elettorale, mediante assunzioni nelle imprese favorite o avvantaggiate di persone che assicurano il voto e che avevano militato anche nel suo partito”.

Insieme a lui è finito ai domiciliari, con le accuse di corruzione, turbativa d’asta e emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche il fratello Enzo, presidente del movimento politico ‘Iniziativa democratica’. Enzo Pisicchio, al contrario del fratello Alfonso, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il servizio completo su News24.City.