Il sindaco di Bari Antonio Decaro, informato della esistenza di una attività di indagine da parte della Procura europea nei confronti di Alessandro D’Adamo, che riguarderebbe la sua professione, ha disposto la revoca della delega assessorile al Bilancio. ”L’esercizio di importanti funzioni pubbliche quali quelle di assessore deve essere privo di qualsiasi sospetto. È un dovere nei confronti dei cittadini e – conclude Decaro -, consente agli interessati di potersi difendere liberamente”.

Oggi i finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito a Bari e provincia, Lecce e Andria (Bat) un decreto di perquisizione domiciliare e locale. emesso dalla Procura europea per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, emesso a carico di due persone residenti nel capoluogo regionale per fatti commessi a Bari dal 2019 al 2022, entrambe indagate, unitamente a una terza persona. Le perquisizioni hanno interessato anche alcuni Enti a loro riconducibili. Secondo l’ipotesi di accusa ci sarebbero gravi indizi di reato sulle attività svolte da associazioni (che rispondono per i profili di responsabilità amministrativa degli enti), con sede legale nel capoluogo e diverse unità locali nel territorio pugliese, riconducibili ai due indagati, impegnate del settore della formazione professionale, del contrasto alla disoccupazione e dell’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani e dell’istruzione, beneficiarie di contributi comunitari erogati nell’ambito del programma ‘Garanzia Giovani’.