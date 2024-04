Mentre la coalizione di centrosinistra naviga nel caos tra nomi che non uniscono il PD e il M5S, primarie e campo largo saltati per scelta del leader M5S Giuseppe Conte dopo le inchieste per voto di scambio che stanno attanagliando il capoluogo pugliese, il centrodestra attende ancora per ufficializzare il proprio candidato alla carica di sindaco di Bari. Mancano meno di due mesi alle prossime amministrative dell’8 e 9 giugno, durante le quali i cittadini del capoluogo pugliese saranno chiamati a scegliere, in uno scenario sempre più complesso, chi prenderà il posto di Antonio Decaro. Nel centrodestra, dopo l’arrivo a Bari del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini che aveva parlato di una proposta nuova, giovane e vincente, sembrava imminente l’annuncio di Fabio Romito, consigliere regionale della Lega. Si attendeva, infatti, la sua ufficialità già in questa settimana. Unità della coalizione di centrodestra è la parola d’ordine e la decisione è stata presa, spiega il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, ma bisogna definire ancora qualche dettaglio.