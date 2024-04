I fratelli Alfonso ed Enzo (detto Roberto) Pisicchio sono finiti stasera ai domiciliari nell’ambito di una inchiesta della Procura di Bari che riguarda l’accusa di corruzione in relazione a tre appalti truccati. I reati contestati all’ex assessore regionale insieme ad altre sei persone (1 in carcere, 4 agli arresti domiciliari, 2 destinatarie del divieto di esercitare le attività professionali per 12 mesi) sono corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione per l’esercizio della funzione, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità materiale, turbata libertà degli incanti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. È in corso anche il sequestro dei beni nella disponibilità di 2 dei soggetti indagati per un valore complessivo di circa 800.000 euro.

Non è usuale che le misure cautelari vengano eseguite nel tardo pomeriggio. E’ dunque probabile che la Procura, cui spetta la decisione sull’esecuzione di una ordinanza del gip, abbia ritenuto sussistente un pericolo di inquinamento probatorio dopo le dimissioni di Alfonso Pisicchio, le cui modalità hanno costituito un vero e proprio giallo.