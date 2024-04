Si scaldano i motori per l’Ottava edizione della storica Rievocazione del Gran Premio di Bari: anche quest’anno il capoluogo pugliese si prepara ad ospitare la straordinaria prova di regolarità per auto d’epoca, organizzata da Old Cars Club, che avrà luogo nel quartiere Murat dal 25 al 28 aprile 2024. Un’edizione – inserita nell’ASI Circuito Tricolore – che si preannuncia ricca di spettacolarità e di eventi collaterali che, a partire dal 6 aprile, animeranno la città e non solo, tra esposizioni, incontri, shooting ed eventi dedicati ai più piccoli. Si parte sabato 6 aprile alle ore 18 al Museo Civico di Bari (Strada Sagges 113) con l’inaugurazione della mostra storica dal titolo “Ieri, oggi e domani”: un racconto tra immagini e cimeli sulle tracce dei più grandi campioni che tra il 1947 e il 1956 si sfidarono sul circuito del Gran Premio di Bari.