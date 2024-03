Torna il fenomeno delle spaccate a Bari, ai danni degli esercizi commerciali del centro cittadino. Un nuovo episodio si è registrato, la notte scorsa, in un locale di via Imbriani, lo storico bar “Gran Caffè Imbriani”, ad angolo con via Bozzi, nel cuore del quartiere Madonnella. Seguendo un copione ripetuto già in diverse altre occasioni, ignoti hanno mandato in frantumi una delle vetrate dell’attività, entrando e portando via il denaro contenuto nel registratore di casa, che si aggirerebbe intorno ai duemila euro. Per sfondare la vetrina, i ladri avrebbero utilizzato un grosso mattone di cemento, accedendo da un ingresso laterale.

A fare la brutta scoperta, intorno alle 6.30 di questa mattina, il titolare del bar, al momento di riaprire l’attività. L’uomo ha immediatamente contattato la Polizia, giunta sul posto per i primi rilievi e che ha avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Compito non facile, alla luce del fatto che, a quanto pare, la telecamera di sicurezza dell’attività era fuori uso, così come il sistema di allarme. Al vaglio i filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

Si tratta purtroppo dell’ennesimo caso di furto con “spaccata” che si verifica nel centro di Bari. Ad essere presi di mira, nei mesi scorsi, numerosi bar, ristoranti, profumerie e negozi di abbigliamento, soprattutto nel quartiere murattiano. Stessa tecnica e stesso epilogo anche in questo ultimo episodio, che solleva nuovamente l’allarme sicurezza tra i titolari delle attività commerciali.