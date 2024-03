Vito Campanile è stato nominato direttore sanitario dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, dal direttore generale Alessandro Delle Donne.

“Innanzitutto – affermano Delle Donne e il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica Gero Grassi – ringraziamo per l’impegno profuso, per la professionalità e per la profonda umanità il dottor Pietro Milella, che ha dato un importante contribuito all’organizzazione e al rilancio dell’Istituto. Poi diamo il benvenuto al dottor Campanile, certi che con la sua esperienza e le sue competenze darà un prezioso apporto all’Ente”.

Campanile è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Bari con una tesi in Medicina del Lavoro è ed specializzato in Igiene e Medicina preventiva e in Medicina del Lavoro. Già direttore sanitario delle Asl di Barletta-Andria-Trani e Brindisi, da giugno scorso a oggi è stato direttore medico dell’ospedale civile “Lorenzo Bonomo” di Andria.