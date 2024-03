Drammatico incidente sul lavoro questa mattina a Terlizzi. Per cause in corso di accertamento Cesare Dibitetto, 79enne di Giovinazzo capocantiere di un’impresa edile, è morto sul colpo precipitando nel vano ascensore di una palazzina antica in via Cesare Battisti in fase di ristrutturazione, nella quale stava lavorando assieme ad un altro operaio che tuttavia al momento della caduta non era con lui e non si è inizialmente accorto di nulla. La vittima, da tutti indicata come estremamente ligia e scrupolosa sul lavoro, è stata ritrovata riversa nel fondo scavo del vano ascensore.

Da comprendere la dinamica e dunque se il tragico volo sia stato determinato da una distrazione o da un eventuale malore occorso all’operaio. Inutili i soccorsi del personale del 118, intervenuto sul luogo dell’incidente assieme ai Vigili del Fuoco che hanno provveduto al recupero della salma ed ai Carabinieri della Tenenza di Terlizzi per i rilievi del caso. Presente sul posto anche il magistrato di turno della Procura di Trani, Marcello Catalano, ed il sindaco Michelangelo De Chirico.