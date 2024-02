Il cadavere di un uomo di 67 anni, italiano, è stato ritrovato questa mattina in un locale abbandonato del quartiere San Giorgio, periferia sud di Bari. Sul corpo non ci sono segni di violenze e l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti, al momento, è che l’uomo sia morto per cause naturali.

Sul posto, oltre al 118, volanti della polizia di Stato e la scientifica, il cadavere è stato affidato al medico legale.