I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di 2 baresi, di 32 e 28 anni, già noti alle Forze dell’Ordine per analoghe condotte, nei confronti dei quali sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza per un furto in abitazione avvenuto nel mese di maggio 2023.

Grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Bari Centro sono riusciti a riconoscere in volto uno degli indagati, rintracciato dopo qualche giorno con i medesimi indumenti e a bordo della stessa auto ripresa dalle telecamere, oltre che ad acquisire molteplici elementi indizianti a carico del secondo, che aveva in uso la medesima auto inquadrata sul luogo del fatto, di un orecchino facente parte della refurtiva e di un borsone contenente attrezzi da scasso utilizzati durante il furto. Inutile si sono rivelati i tentativi dei due malfattori di occultare la propria identità, attraverso l’uso di un ombrello dotato di un foro, attraverso cui utilizzare uno spray per oscurare le telecamere.