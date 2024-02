Al termine di una tempestiva e meticolosa attività d’indagine, la Squadra Mobile della Questura di Bari ha tratto in arresto un barese di 19 anni con precedenti di polizia, ritenuto responsabile, con la complicità di un ventenne, dell’esplosione di diversi colpi di pistola verso un’abitazione al piano terra di via Indipendenza, nel quartiere “Libertà” del capoluogo.

Il fatto risale alle prime ore del mattino del 27 gennaio scorso, quando due giovani, di cui uno armato di pistola, avrebbero esploso 4 colpi verso la serranda di un’abitazione al cui interno erano presenti una signora 75enne e suo figlio disabile. Nell’ambito del sopralluogo delle forze d’ordine, diversi fori da arma da fuoco sono stati ritrovati sulla finestra dell’abitazione, almeno quattro sulla saracinesca ed uno sul lato del frigorifero presente in casa. Un gesto che soltanto per un caso del tutto fortuito non ha avuto più gravi conseguenze. L’analisi delle immagini registrate dai circuiti di video-sorveglianza limitrofi ha consentito quindi di comprendere la dinamica nonchè di individuare i due sospettati.

Dopo le perquisizioni domiciliari nelle abitazioni, il 19enne è stato arrestato per possesso di varie sostanze stupefacenti, pur non essendo stata ritrovata l’arma utilizzata. Nella udienza di convalida, il G.I.P. ha ratificato l’arresto dell’autore del fatto per detenzione di droghe, esplosione di colpi d’arma da fuoco, porto e detenzione di pistola.