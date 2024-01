Mettere mano al piano regionale dei rifiuti e diminuire i costi della Tari a carico dei cittadini. Un tema sempre caldo e al centro del dibattito politico quello della tassa sui rifiuti e il gruppo in Consiglio Regionale Puglia di Fratelli d’Italia spiega che nei prossimi mesi i Comuni saranno costretti a rivalersi sui residenti attraverso la Tari per poter recuperare gli oltre 59milioni circa per l’adeguamento Istat. Adeguamento assolutamente normale, aggiunge, se non fosse che il costo di partenza risulta essere troppo elevato rispetto alle altre regioni d’Italia. Per abbassare, dunque, il costo dello smaltimento dei rifiuti in Puglia occorre realizzare impianti, spiega il capogruppo Ventola nel corso di una conferenza stampa.

Il servizio di News24.City.