Assalto notturno ad un distributore h24 di cibi e bevande in pizza Aldo Moro, a Bari, nei pressi della stazione centrale. Le immagini di sorveglianza hanno immortalato due soggetti incappucciati che hanno agito in pieno notte, attorno alle 2.30, tra domenica 28 e lunedì 29 gennaio. Il video mostra chiaramente uno di loro, in particolare, che ha rotto il vetro di una delle macchinette a mani nude, colpendolo a calci e pugni. Uno dei calci, tuttavia, gli è costato caro. Il malvivente infatti è rimasto incastrato e si è ferito ad una gamba perdendo diverso sangue rimasto sui cocci e per terra. Una volta rotto il vetro i due soggetti hanno svaligiato la macchinetta portando via in pratica tutti i prodotti presenti in quel momento. Il proprietario dell’h24 ha fatto sapere che il danno si aggirerebbe a qualche migliaio di euro, costi che riguardano soprattutto la riparazione della macchina stessa. Oltre a questo aspetto il titolare ha lamentato l’intervento in ritardo delle forze dell’ordine sul posto. I malviventi, infatti, avrebbero avuto campo libero sino alle 7 del mattino, nonostante si tratti di un luogo piuttosto centrale del capoluogo barese.