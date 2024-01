Si conclude con la presentazione di una nuova installazione e del catalogo che documenta le opere realizzate, il progetto Ospitalità dello Sguardo promosso dalla Fondazione Pino Pascali e dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia. Basta alzare lo sguardo quando ci si trova dinanzi al Polo Arti Cultura Turismo della Regione Puglia, all’interno della Fiera del Levante, per ammirare in.TERRA di Daniela Corbascio. L’opera riflette sull’imprescindibile rapporto che l’uomo ha con il proprio luogo d’origine, quest’ultimo pensato non solo come contesto di appartenenza ma anche traslato nei diversi significati che il sostantivo “Terra” può accogliere: un termine dal carattere semplice, inteso tanto come valore collettivo ma anche con accezione archetipa e simbolica.