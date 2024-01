Un uomo di 37 anni di nazionalità straniera, originario del Senegal e senza fissa dimora, è morto la scorsa notte per strada a Bari e sono in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire cosa sia accaduto. Secondo quanto si apprende, la presenza del corpo della vittima in corso Italia, una zona nelle vicinanze della ferrovia, sarebbe stata segnalata con una telefonata che ha fatto scattare i soccorsi. Al suo arrivo, il personale del 118 ha trovato il 37enne in fin di vita e con una ferita alla testa. Le cure immediate prestate e le manovre rianimatorie effettuate sono però state inutili: l’uomo è deceduto in pochi minuti. Da chiarire se sia stato colto da un malore improvviso e cadendo si sia procurato la ferita al capo oppure se sia stato aggredito. Il cadavere è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre accertamenti autoptici nei prossimi giorni.