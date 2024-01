Una catena di solidarietà che ha attraversato tutta la Puglia ed è arrivata fino al Policlinico di Bari, permettendo di dare una nuova speranza di vita a sei pazienti in attesa di un trapianto. In 24 ore, tra lunedì 15 e martedì 16 gennaio, grazie alle donazioni di organi effettuate a Brindisi, Lecce e nel capoluogo, nel nosocomio barese sono stati trapiantati un cuore, quattro reni ed un fegato.

Un lavoro straordinario che ha visto impegnate, nelle sale operatorie del Policlinico, diverse equipe mediche per il trapianto del cuore, proveniente da Brindisi, poi dei reni e del fegato, donati all’ospedale di Lecce e infine per il prelievo di cuore, fegato, reni e cornee da un ragazzo di 29 anni, deceduto a Bari in seguito alle complicanze di un incidente stradale.

Un sentito ringraziamento alla famiglia del giovane è arrivato dal direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore, per aver espresso il consenso alla donazione multiorgano in un momento così difficile e doloroso. Un grazie è stato rivolto anche a tutte le equipe che hanno lavorato per la buona riuscita delle operazioni.

Il 2023 che si è da poco concluso – fanno sapere dalla direzione generale – è stato un anno da record per il nosocomio barese, dove sono stati eseguiti complessivamente 204 trapianti, mentre sono stati 77 in totale i donatori procurati: uno dei migliori risultati di sempre.